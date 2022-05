Første Garde Kampvogns Armé kan spores tilbage til Anden Verdenskrig, hvor den første version af enheden med kampvogne deltog i forsvaret af Moskva mod Nazityskland. Siden har den nået at være nedlagt for en stund, men genopstod i 2014, da Rusland påbegyndte en kraftig oprustning.

Arméen er rettet mod forsvaret af det vestlige Rusland, og selv om dens navn indikerer et fokus på kampvogne, rummer den adskillige bataljoner såvel som egentlige brigader af alle slags til hver deres opgaver: ingeniørtropper, logistikenheder, spejdere, luftforsvarsenheder, artilleri, infanteri, militærmedicinere og så altså kampvognene.

I en krig har en hær brug for det hele foruden de tilstødende enheder fra luftvåben og om muligt søværn. Men det er her, militæranalytiker Steen Kjærgaard peger på de største problemer i russernes fremfærd, som også Første Garde Kampvogns Armé er rendt ind i, selv om netop denne armé ellers er det, Kjærgaard vil betegne som en »eliteenhed« i det russiske militær.

»Grundlæggende må vi sige, at det russiske militærs vanskeligheder ved det, man kalder combined arms på Nato-engelsk er blevet understreget. Det er måden, hvor man får enheder til at operere sammen i endnu større enheder under en kommando, hvor alle kæmper for det samme mål,« siger han og fortsætter:

»I stedet for den tilgang virker det til, at Rusland har indsat enheder stykvist - og på officersskolen lærer man som tommelfingerregel, at stykvis indsættelse er lig med stykvis nedkæmpelse. Man skal med andre ord skabe en sammenhæng mellem sine enheder,« siger militæranalytikeren.

Når man netop taler om en kampvognsarmé udpeger han Ruslands næste problem, som bunder i våbenleverancerne fra Vesten - og det, de udstiller ved Ruslands materiel.

»Vi har set overlegenheden af vestlige panserværnssystemer over for russiske kampvogne. De har et problem i konstruktionen, fordi de er lavet, så mandskabet sidder sammen med ammunitionen, og det er derfor, vi har set billeder, hvor de bliver ramt og eksploderer, så tårnene bliver blæst op i luften. Det er grotesk at forestille sig,« siger Steen Kjærgaard.

Problemet er fremherskende på kampvogne af typerne T-72 og T-80, men også den allernyeste generation, T-90, har svagheder:

»Det gør, at foruden Ruslands problem med at indsætte enhederne i et operativt hele, så er de sårbare for avancerede amerikanske panserværnsvåben.«