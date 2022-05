13/05/2022 KL. 19:00

Geografien viser sig afgørende i krigen i Ukraines nyeste fase

De naturlige grænser formet af én flod i det østlige Ukraine besværer både Rusland og Ukraines muligheder for militære fremskridt i Donbas. Rusland menes at have mistet en hel kampbataljon tidligere på ugen, da de i en risikabel manøvre forsøgte at krydse floden med midlertidige broer.