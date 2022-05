Partiet Sinn Féin, den politiske gren af den gamle irske undergrundshær IRA, er med en historisk valgsejr for første gang blevet det største parti i Nordirland siden, at provinsen blev grundlagt for 101 år siden.

Sinn Féin vil nu søge at udpege en førsteminister, der ønsker, at Nordirland forlader Storbritannien, hvilket kan