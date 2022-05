Putin undskylder for Hitler-udtalelse

Lavrov udtalte i interviewet, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, skal have sagt, at ”eftersom han selv er jødisk, hvilken form for nazisme kan han så stå for”.

Derefter tilføjede Lavrov:

- Måske tager jeg fejl, men Hitler havde også jødisk blod i årerne.

Det har Putin nu undskyldt i en telefonsamtale med Bennett, der har taget imod undskyldningen, lyder det i meddelelsen.

Lavrovs påstand blev mødt af kraftig kritik fra den israelske regering. Det israelske udenrigsministerium indkaldte Ruslands ambassadør for at få en forklaring.