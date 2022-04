Ukraine om russisk verdenskrigsadvarsel: De mærker nederlaget

Han begrundede faren med de nuværende spændinger i fredsforhandlinger med Ukraine. Han kritiserer blandt andet Ukraines tilgang til forhandlingerne.

USA og dets allierede i Nato har sagt, at man ikke ønsker direkte militær involvering i krigen i Ukraine. Baggrunden er blandt andet, at man ønsker at mindske risikoen for en tredje verdenskrig.

Lavrovs udmelding kom kort tid før et møde tirsdag på den amerikanske luftbase Ramstein Air Base i Tyskland.

Her mødes forsvarsministre og forsvarschefer fra 40 allierede lande, der har støttet Ukraine, for at drøfte hjælp til landet.

Den russiske minister beskylder også Ukraine for kun at lade som om, landet forhandler med Rusland.