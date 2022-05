Nogle vil sige, at det allerede er for sent. At vi har kurs direkte mod en katastrofe, a la den verden var vidne til i 2011.

Andre holder fast i håbet om, at det internationale samfund snart vågner op midt i et virvar af andre store kriser og gør et helhjertet forsøg på at forhindre den sultkrise, som er under opsejling på Afrikas Horn.