24/04/2022 KL. 08:00

For abonnenter Søndagens valg er kulminationen på fem års polering for Le Pen Den 53-årige Marine Le Pen satser på at skabe sensationen ved søndagens præsidentvalg i Frankrig. Men på vejen til Élysée-palæet skal hun overvinde mange barrierer. Den sidste er krigen i Ukraine og hendes forhold til Vladimir Putin.

FILE PHOTO: Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, speaks during a campaign meeting in Avignon, France, April 14, 2022. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo