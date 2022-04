Ukraines hær jubler: Hævder 2 russiske generaler dræbt

Ukraines hær hævder, at 2 russiske generaler er blevet dræbt i angrebet, mens en tredje er hårdt såret. Dette er dog endnu ikke bekræftet fra andre parter. Ukraine beskriver heller ikke, om angrebet skulle være udført med artilleri, droner, fly eller ved hjælp af landtropper.

Forsvarsekspert Jacob Kaarsbo, som har en fortid som chef for den danske forsvarsefterretningstjeneste, har kommenteret nyheden på Twitter.

Her tager han forbehold for, at man altså fortsat kun har oplysninger fra Ukraines hær om hændelsen, men at det ikke er et usandsynligt angreb. Den første faktor i de tanker, skriver han, er, at krigens forløb indtil nu har vist, at ukrainerne har rigtigt godt efterretningsarbejde.