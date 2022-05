På væggen i den lille, selvbyggede træhytte i junglen et sted i det sydøstlige Myanmar nær grænsen til Thailand hænger en genstand, som man ikke kan undgå at lægge mærke til under hele videoopkaldet, og som afslører, at tilværelsen for Ko Pauk langtfra summer af fred.

Den 48-årige burmeser er en af de tusindvis af frihedskæmpere, som er draget til fronten for at kæmpe side om side med militser og oprørsgrupper mod landets regerende militærjunta, der for 15 måneder siden dræbte Myanmars spæde demokrati ved at kuppe sig til magten.