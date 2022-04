Fredag udsendte hans kontor en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at generalsekretæren drager til Moskva tirsdag for at mødes med bl.a. præsident Vladimir Putin og Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov. Han bliver således en af de få, som mødes med Putin ansigt til ansigt efter krigens start den 24. februar.

»Han (Guterres, red.) håber at tale om, hvad der kan gøres for øjeblikkeligt at skabe fred i Ukraine,« udtalte FN-talsmand Eri Kaneko i forbindelse med offentliggørelsen af Guterres’ forestående rejseplaner.

Torsdag ventes generalsekretæren at drage videre til Kyiv, hvor han skal mødes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og landets udenrigsminister, Dmytro Kuleba.

Et lammet Sikkerhedsråd

Siden krigens begyndelse har FN afholdt flere afstemninger om Ukraine-krisen. Blandt andet besluttede et kvalificeret flertal af medlemslande i starten af april at støtte et amerikansk forslag om at suspendere Rusland fra FN’s Menneskerettighedsråd. Men afstemningerne har også været en skueplads for, hvilke lande der ønsker at forholde sig neutrale i konflikten eller står på russisk side.

På krigens syvende dag, den 2. marts, stemte FN’s Generalforsamling om en fordømmelse af Ruslands invasion. Her stemte 141 lande for, 5 imod, og 35 undlod at stemme, herunder en række afrikanske lande, som nærer tætte bånd til Kreml.