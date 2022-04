To unge palæstinensere er dræbt i ny israelsk operation

I alt 14 personer - størstedelen civile - er blevet dræbt i fire forskellige angreb i Israel de seneste tre uger. Den israelske hær oplyser, at den ”fortsætter de seneste aktiviteter om at bekæmpe terrorisme”.

Den israelske premierminister, Naftali Bennett, har givet israelske styrker frit lejde til at ”bekæmpe terror” på Vestbredden.

20 palæstinensere er ifølge nyhedsbureauet AFP blevet dræbt siden 22. marts. Tallet inkluderer de formodede gerningsmænd i angrebene i Israel.

Den palæstinensiske premierminister, Mohammad Shtayyeh, anklagede onsdag israelske styrker for at ”dræbe bare for at dræbe ... uden overhovedet at tage det mindste hensyn til folkeretten”.