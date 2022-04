EU og Kina er enige om at krig truer global sikkerhed

Kina har markant bedre relationer til Rusland end EU og USA har. Derfor vurderes Kinas chance for at tale Putin ind i en fred til at være større end Vestens.

EU har på topmødet også fastslået over for Kina, at man ikke vil acceptere militærhjælp eller omgåelse af sanktionerne mod Rusland. Også den besked har EU og USA flere gange måtte gentage over for Kina, siden krigen startede i slutningen af februar.

Ifølge von der Leyen har Kina ikke på topmødet givet udtryk for, at man vil begynde at støtte de vestlige sanktioner.

- Men hvis Kina ikke vil det, så skal Kina i hvert fald sikre, at man ikke omgår sanktionerne, siger Ursula von der Leyen.

Hun fortæller, at EU og Kina havde ”modsætningsfyldte” synspunkter på topmødet. Kina kalder ligesom Rusland ikke situationen i Ukraine for en ”krig”, men taler om en konflikt.