Mens EU har forbudt de to statskontrollerede russiske medier Russia Today (RT) og Sputnik, er der anderledes fri bane for de russiske propagandamedier til at sprede deres informationer og dækning af f.eks. Ukraine-krigen på det afrikanske kontinent.

Kreml er nemlig lige nu ved at udbrede særligt RT – et af sine vigtigste våben i informationskrigen mod Vesten – flere steder i Afrika som et led i forsøget på at opnå mere opbakning fra det store kontinent.