Putin kræver betaling for russisk gas i rubler fra Europa

Ruslands vicepremierminister, Aleksandr Novak, siger onsdag, at et skift til krav om betaling i den nationale valuta vil ”øge pålideligheden”.

Også analytikere anser trækket som et forsøg på at styrke rublen. Den kan få et rygstød, hvis for eksempel EU-lande bliver nødt til at betale med den russiske valuta.

Det er der imidlertid ikke tilløb til. Flere EU-lande mener, at Ruslands krav er et brud på kontrakten.

Den tyske økonomiminister, Robert Habeck, siger, at Tyskland med europæiske partnere vil diskutere, hvordan man skal reagere på den russiske udmelding.

USA har forbudt import af russisk gas og olie. Men EU har fortsat fået energi fra Rusland, mens krigen har stået på. Det skyldes, at EU i højere grad er afhængig af russiske energikilder.