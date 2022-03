Arktisk samarbejde sat i bero: Rusland advarer Danmark

- Hvis du kigger på et kort, kan du se, at et international samarbejde i området uden Rusland ikke giver mening, siger han til Berlingske.

Han henviser til, at Rusland har langt den største kyststrækning i Arktis.

Ifølge eksperter, som Berlingske har talt med, har ambassadøren en pointe. Det kan eksempelvis handle om skibsredningsaktioner og olieudslip. Og de konsekvenser det kan få, hvis ikke landene samarbejder.

Ph.d. og lektor ved Forsvarsakademiet Camilla Tenna Nørup Sørensen, som forsker i blandt andet Arktis og sikkerhedspolitik i regionen, siger, at landene ikke kan håndtere udfordringerne i regionen på egen hånd.

- Det er store områder med store udfordringer, og området er sårbart. Det kan have store konsekvenser, hvis der for eksempel er et olieudslip. Samtidig er Rusland den største stat, og det er svært at se, hvordan den slags skal håndteres uden Rusland, siger hun til Berlingske.