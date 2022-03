Ukrainsk vicepremierminister afviser at overgive Mariupol

- Der kan ikke været noget spørgsmål om overgivelse, siger Iryna Veresjtsjuk og tilføjer, at ”det har vi også allerede informeret den russiske side om”.

Russerne havde krævet at få et skriftligt svar, hvor Ukraine bekræfter, at det overgiver Mariupol.

- I stedet for at spilde tid på et otte sider langt brev, åbn i stedet en humanitær korridor, siger Iryna Veresjtsjuk.

Mariupol er kommet under russisk belejring og har især i løbet af de seneste dage været under tung beskydning fra russiske styrker.