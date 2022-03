Ukraine melder om stilstand: Frontlinjerne er frosset fast

Rusland har afvist at stå bag angreb mod civile.

I en opdatering torsdag meddelte FN, at 816 civile har mistet livet i krigen.

Krigen i Ukraine er i gang på fjerde uge.

Den blev indledt torsdag den 24. februar efter måneders optrappet konflikt mellem Ukraine og Vesten på den ene side og Rusland på den anden.

Konflikten består blandt andet i, at Rusland mener, at Ukraine har nærmet sig Vesten for meget. Rusland er imod Ukraines ønske om at blive en del af den vestlige forsvarsalliance Nato og har forlangt en garanti for, at det ikke sker. Sådan en garanti har Nato hidtil afvist at give.