Aktivister forsøger at stoppe russisk olieskib i Østersøen

15 aktivister fra miljøorganisationen Greenpeace har lørdag morgen forsøgt at blokere for et stort russisk olieskib i Østersøen sydøst for Langeland.

Det skriver organisationen på Twitter.

Aktivister med bannere med teksten ”Stop fuelling the war” og ”Oil fuels war” var sendt i vandet i et forsøg på at orkestrere en blokade. Det samme var kajakker og gummibåde. De engelske tekster henviser til, at den fortsatte russiske olieeksport er en af Ruslands vigtigste indtægtskilder.