- Da krigen langsomt svækker russiske styrker, vil Rusland sandsynligvis i stigende grad ty til afskrækkelse med atomvåben for at signalere sin magt over for Vesten, skriver generalløjtnant Scott Berrier i analysen.

Tidligere torsdag udtale den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, at han mener, at Rusland har planer om at bortføre ukrainske embedsmænd.

Derefter - hævder Blinken - at Rusland vil udskifte dem med sine egne, prorussiske repræsentanter.

Ifølge USA er processen allerede gået i gang. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.