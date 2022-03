Britiske efterretninger: Russisk invasion er gået i stå

Moskva har endnu ikke vundet kontrol over nogen af de største byer under det største og mest omfattende angreb på en europæiske stat siden Anden Verdenskrig. Over tre millioner ukrainere er flygtet og tusindvis er blevet dræbt.

I Paris advarer den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, Rusland mod at bruge kemiske eller biologiske våben.

- Hvis vi ser kemiske eller bakteriologiske angreb i Ukraine, så vil vi vide, hvem der ene og alene har skylden. Det ville være Rusland, siger Le Drian til avisen Le Parisien.

- Brugen af sådanne våben ville være en eskalering, som ikke kan tolereres, og det ville medføre absolut massive og radikale økonomiske sanktioner uden tabuer, siger han uden at ville uddybe advarslen nærmere.