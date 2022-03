15/03/2022 KL. 11:34

Nye videoer blotlægger konsekvenserne ved den berygtede russiske krigsstrategi

På under tre uger har Ruslands invasion af Ukraine skabt ødelæggelser på civil bebyggelse og infrastruktur for mindst 800 mia. kr., og tallet er sandsynligvis langt højere, efter at de russiske styrker med et strategiskifte har optrappet luftbeskydningen. FN frygter, at ødelæggelsen af Ukraines frugtbare jord kan udløse hungersnød i Afrika.