Blinken: Ukraine kan uden tvivl vinde over Rusland på sigt

- Hvis det er intentionen i Moskva at vælte regeringen og installere dens eget marionetregime, så kommer 45 millioner ukrainere til at afvise det på den ene eller anden måde, siger Blinken.

Adspurgt om, hvorvidt han er overbevist om, at Ukraine kan vinde, svarer udenrigsministeren:

- Som tiden skrider frem, helt sikkert.

- Jeg kan ikke sige dig, hvor lang tid det kommer til at tage. Men at Rusland tror, at det kan tvinge sin vilje ned over 45 millioner mennesker, der kæmper indædt for deres fremtid og deres frihed, det siger en hel del.