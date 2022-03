Men selv om planlægningen var omfattende, og ressourcerne investeret i Putins projekt enorme, så skulle forløbet mage sig anderledes, end præsidenten forestillede sig den aften for godt to måneder siden.

Almaty, den 7. januar

Protesterne mod prisstigninger var begyndt i en fjern provinsby Zjanaozen i det vestlige Kasakhstan, men i løbet af få dage havde de spredt sig til store dele af landet, og der var voldsomme optøjer i millionbyen Almaty.

Kasakhstans præsident, Kasym-Jomart Tokajev, havde uden held prøvet at skabe ro, og nu bad han landets partnere i Den Kollektive Sikkerhedspagt, en lille gruppe lande med Rusland i spidsen, om at gribe ind. De var ikke længe om at reagere: I løbet af mindre end et døgn stod de første russiske styrker i landet.