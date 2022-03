Lavrov: Vi anerkender Ukraines præsident Zelenskij

Lavrov siger, at Rusland anerkender præsident Zelenskij som Ukraines leder. Og han kalder det et ”positivt skridt”, at Zelenskij ønsker at opnå garantier for sit lands sikkerhed.

- Vores forhandlere er klar til en anden runde af forhandlinger for at diskutere disse garantier med de ukrainske repræsentanter, siger Lavrov.

Zelenskij slog tirsdag i et interview fast, at Rusland er nødt til at indstille bombardementerne i Ukraine. Før kan der ikke forhandles videre.

Han efterlyste garantier for sit lands sikkerhed. Men det var fra Nato. Ikke fra Rusland.

Tonen synes at være mindre konfrontatorisk i interviewet med Lavrov end tidligere.

Da krigen gik i gang sidste torsdag, lød det skarpt fra præsident Vladimir Putin, at formålet var en af afmilitarisering og en ”afnazificering” af Ukraines ledelse. Det var en etikette, som Putin tilsyneladende også hæftede på den ukrainske præsident.