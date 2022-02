Elon Musk har aktiveret internet-satellitter over Ukraine

Det oplyser Tesla- og SpaceX-direktør Elon Musk, som dermed efterkommer en anmodning fra Ukraines minister for digital omstilling, Mikhailo Fedorov.

De såkaldte Starlink-satellitter, der har til formål at sikre internet i fjerne egne, er nu aktive over Ukraine, hvis internet er blevet forstyrret på grund af den russiske invasion.

- Starlink-tjenester er nu aktive i Ukraine. Flere terminaler er på vej, skriver Elon Musk på Twitter i et svar til Mikhailo Fedorov.

I et tweet lørdag bad den ukrainske minister Tesla-milliardæren om hjælp.

- Elon Musk, mens du prøver at kolonisere Mars, forsøger Rusland at besætte Ukraine! Mens dine raketter med succes lander fra rummet, angriber russiske missiler civile ukrainere! Vi beder dig om at forsyne Ukraine med Starlink-stationer og adressere fornuftige russere og bede dem gøre modstand, skrev han.