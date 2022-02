Ukraine beder Apple om at lukke App Store i Rusland

App Store er et program blandt andet på Apples smartphone, iPhone, hvor brugere kan søge efter og downloade andre programmer. Det kan for eksempel være apps for store nyhedsmedier.

Sådan skriver Ukraines vicepremierminister og minister for digital omstilling, Mikhajlo Fedorov, i et åbent brev til techgiganten Apples administrerende direktør, Tim Cook.

Fedorov skriver på Twitter, at hvis man har det fint med Vladimir Putin som præsident, så er man nok ”tilfreds med, at den eneste tilgængelige hjemmeside er Russia 24”, som er en statsstyret fjernsynskanal i Rusland.

Fedorov vil have Apple til at lægge pres på Rusland, som torsdag nat iværksatte en invasion af Ukraine.

- Jeg har kontaktet Tim Cook, Apples administrerende direktør, for at få ham til at blokere App Store for borgere i Rusland og støtte den amerikanske regerings sanktioner, skriver Fedorov.

I det åbne brev skriver han, at han er forhåbningsfuld med hensyn til, at Tim Cook vil gøre alt, hvad han kan for at beskytte Ukraine, Europa og ikke mindst hele verden mod ”blodige autoritære aggressioner”.

- At stoppe med at levere Apple-tjenester og produkter til Rusland.

- Vi er sikre på, at sådan en gerning vil motivere ungdommen og den aktive befolkning i Rusland til proaktivt at sætte en stopper for denne skændige militære aggression, slutter Fedorov brevet.