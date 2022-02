Putin: Invasion var eneste mulighed for Rusland

Reuters citerer Putin for, at Rusland var ”tvunget” til at invadere.

Det sker i et tv-transmitteret møde med chefen for den største erhvervsinteresseorganisation i Rusland, RSPP,

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger ifølge Reuters, at Rusland kun kunne beskytte sig selv ved at invadere Ukraine.

- Udviklingen i Ukraine efterlod os uden andet valg. Vi havde ingen anden vej frem, siger Vladimir Putin.

Det er uklart, hvad præsidenten refererer til, men han har tidligt fuldstændigt uden belæg beskyldt Ukraine for at være nazistisk styret og i gang med at udføre et folkedrab i det østlige Ukraine.

Under møder med RSPP opfordrer Putin samtidigt til, at Rusland ikke bliver udstødt af den globale økonomi.

Ifølge Reuters siger Putin, at Rusland fortsat er en del af den globale økonomi, ikke vil skade det system, landet selv er en del af, og at verden må forstå dette og ikke støde Rusland væk.