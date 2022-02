Rusland lover at svare igen på vestlige sanktioner

Rusland har anerkendt selvstændighed for de to ukrainske republikker.

Torsdag aften ventes EU-ledere at aftale en ny runde skrappe økonomiske sanktioner mod Rusland.

En højtstående EU-kilde siger, at det vil ramme både handel, energi, transport og den finansielle sektor.

- I kan forvente en masse eksportforbud, finanssektoren, transport, energi ... intet er udelukket, siger kilden.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, skriver på Twitter, at han har talt med sin franske kollega, Emmanuel Macron, om detaljerne i de sanktioner, der nu er på vej fra EU til Rusland.

- Vi kræver, at Rusland bliver afskåret fra Swift, indførelse af flyveforbudszone over Ukraine og andre effektive tiltag for at stoppe aggressoren, skriver Zelenskij på Twitter.