Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskij arbejder hårdt for at føre sit land uden om intern krigs-panik trods den amerikanske præsident Joe Bidens udmeldinger om, at han tror, at Putin nu har bestemt sig for snart at angribe Ukraine og vil gå efter hovedstaden Kiev.

Spørger man Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet, så har det officielle Ukraine heller ikke anden mulighed end at signalere, at man ikke mener, at krigen er meget nært forestående.