Ifølge statsministeren er det for tidligt at sige, om Danmark vil sende militærbidrag til f.eks Malis naboland Niger.

Mette Frederiksen kalder det »bedrøveligt«, at Vesten ikke længere agter at fortsætte sin kamp mod terrorister i det uroplagede land Mali. Det siger hun torsdag forud for et EU-Afrika-topmøde i Bruxelles. Reaktionen fra den danske statsminister kommer, få timer efter at den franske præsident, Emmanuel Macron, offentliggjorde, at Frankrig og allierede lande stopper deres militære mission i landet grundet den seneste tids magtkamp med juntaen i Bamako, som i Vestens øjne ikke længere er til at samarbejde med.

»Risikoen for terrorisme er meget til stede, og vi har en lokalbefolkning vi har interesse i at passe på. Men det er nu engang vilkårene pga. styret i Mali,« siger Mette Frederiksen og understreger, at »vi er enige om at fortsætte den nødvendige internationale indsats mod terrorismen.« Ifølge statsministeren er det for tidligt at sige, om Danmark vil sende militærbidrag til f.eks Malis naboland Niger, som Frankrig har besluttet. »Men Danmark har gennem en længere periode været engageret i kampen mod terrorisme, også på afrikansk jord. Det vil vi som udgangspunkt også være fremadrettet,« siger hun og tilføjer:

»Vi har fra dansk side et ønske om at være til stede i Sahel og Vestafrika, fordi der er så store problemer med terrorisme. Det er et problem lokalt for Afrika, men også for Europa. Både hvad angår terrorrisikoen, men også potentielt en ny migrantstrøm. Så vi har stadigvæk et ønske om at bidrage til kampen mod den terrorisme, vi ser i Afrika nu. Derfor bør vi, også af hensyn til Danmarks sikkerhed, have et fortsat engagement i Vestafrika. Hvordan det præcist kommer til at se ud, er noget, vi skal diskutere både i Folketinget og med vores europæiske partnere,« siger statsministeren. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sagde torsdag, at »hjertet af denne militære operation ikke længere være i Mali, men i Niger,« og at de endelige beslutninger om de militære omrokeringer i regionen vil blive truffet »i de kommende uger og måneder.«

Franske styrker begyndte deres anti-terrormission i Mali i 2013, da terrorgrupper havde vundet stort fodfæste særligt i den nordlige del af landet. Det skete dengang på en anmodning om hjælp fra det daværende styre i Bamako. Danmark har ad flere omgange bidraget til indsatsen mod terrorister i landet, blandt andet med transporthelikoptere og senest jægersoldater til specialstyrkeoperationen Task Force Takuba. Mali har siden august 2020 oplevet to militærkup, og særligt siden da er forholdet mellem den regerende junta og de vestlige styrker blevet mere og mere anspændt. I januar indførte EU en række økonomiske sanktioner mod styret, da juntaen valgte at udskyde et planlagt demokratisk valg i op til fem år. Senere skabte det stor polemik også i Frankrig, at juntaen i januar beordrede danske soldater til at forlade landet, mens også den franske ambassadør i Mali blev sendt hjem til Paris. Det har ligeledes været genstand for meget opmærksom og kritik fra Vestens side, at juntaen er begyndt at samarbejde med russiske lejesoldater fra den russiske Wagner-milits.