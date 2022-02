17/02/2022 KL. 09:25

Uro i Vestafrika kan sende yderligere 1 mio. mennesker på flugt

Antallet af flygtninge i lande som Mali, Burkina Faso og Niger ventes at stige voldsomt de næste to år. Vesten annoncerede torsdag morgen, at den vil flytte sin militære indsats helt ud af Mali.