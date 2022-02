Det skabte for alvor opsigt, da lastbiler kørte tværs gennem Canada for at spærre den travleste bro i Nordamerika, Ambassador Bridge, som forbinder USA i byen Detroit med byen Windsor i Canada,

Efter tre ugers protester i bl.a. hovedstaden Ottawa og ved vigtige grænseovergange til USA indførte Canada dets første nødretslov nogensinde. Siden er samme protestform begyndt at brede sig til resten af verden.