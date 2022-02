Canadas regering vil stoppe protester med særlig vedtægt

Canadas premierminister, Justin Trudeau, vil tage særlige magtbeføjelser i brug for at afslutte de protester mod regeringen, der de seneste uger har lukket flere grænseovergange til USA og lammet dele af hovedstaden Ottawa.

Udmeldingen kommer, efter at særligt politiet er blevet kritiseret for at gøre for lidt for at bryde demonstrationerne op.

Protesterne har blandt andet ramt grænsebyen Windsor og Ottawa. I hovedstaden gik protesterne mandag ind i den tredje uge.

- På trods af deres bedste forsøg står det nu klart, at politiets evner til at håndhæve loven er alvorligt udfordret, siger Trudeau.

Han vil derfor tage en særlig nødretsvedtægt i brug. Vedtægten tillader den føderale regering at tilsidesætte reglerne i landets provinser og indføre ekstraordinære tiltag for at sikre landets sikkerhed.