Canadisk politi fjernede vaccinekritiske demonstranter fra bro

Canadisk politi har fjernet demonstranter og køretøjer, som i seks dage har blokeret en canadisk-amerikansk grænsebro. Men broen er stadig ikke åben for trafik. Det oplyser canadisk politi søndag eftermiddag dansk tid. Der er foretaget enkelte anholdelser. Lokalt politi oplyser, at køretøjer bliver bugseret fra stedet, og at der bliver foretaget anholdelser. Det opfordrer folk til at blive væk fra området.

Lørdag overtalte politiet flere demonstranter til at flytte deres lastbiler, der blokerede broen. Men den anspændte situation har alligevel ført til anholdelser. Demonstranterne har spærret for adgangen til broen på den canadiske side. Det har generet trafikken over den vitale handelsbro mellem de to lande i seks dage. Siden mandag har lastbilchaufførerne i protest mod landets vaccinekrav blokeret for Nordamerikas travleste grænseovergang. Chaufførerne er vrede over, at de har pligt til at blive vaccineret mod corona og til at gå i karantæne, hvis de bliver testet positive for covid-19.

Broen forbinder Windsor i den canadiske provins Ontario med den amerikanske by Detroit. Fredag aften beordrede en domstol i Canada, at de demonstrerende lastbilchauffører skulle forlade broen hurtigst muligt. Tidligere fredag erklærede provisen Ontario nødretstilstand som følge af situationen. Med nødretstilstanden risikerer chaufførerne at blive idømt bøder på op til 100.000 canadiske dollar (cirka en halv million kroner). De risikerer også fængsel i op til et år, hvis de fastholder deres blokader. På grund af blokeringen har embedsfolk været nødsaget til at omdirigere flere transportruter for at dæmme op for tabet for virksomheder.

/ritzau/Reuters