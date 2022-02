For at forstå Putins vrede over Ukraine skal man blot gå til messe i Kiev

Hver søndag kommer Mykyta Vasyliuk i kirken i Kiev for at vise sin taknemmelighed over, hvad Gud har gjort for ham. Men i disse svære tider for Ukraine kommer den 30-årige it-udvikler også for at bede for sine venner, sin familie og sit land.

Godt nok forsøger han ikke at tænke for meget på al snakken om en mulig russisk invasion af sit land ved ligesom sine venner ikke at følge for meget med i nyhederne. Gud, siger han, lytter han til gengæld til hele tiden. Og det er der en særlig grund til.