Australien kalder nu koalaen for en truet dyreart

Skiftende australske regeringer er blevet beskyldt for at være lidet effektive i kampen for at redde arten.

Australien har opført koalaen på listen over truede dyrearter langs det meste af dets østkyst, hvor antallet er faldet dramatisk. Koalaen, der lever af blade fra eukalyptustræer, har blandt andet fået indskrænket dens habitater af omfattende skovbrande og forlænget tørke. Magasinet Forbes skrev allerede i efteråret 2019, at koalaen er funktionelt uddød. Det betyder, at artens population er blevet så lille, at den ikke længere spiller nogen afgørende rolle i økosystemet og ikke længere er levedygtig.

Skiftende australske regeringer er blevet beskyldt for at være for henholdende og lidet effektive i bestræbelserne på at redde arten. - Beskyttelsen af koalaer har fået højere prioritet med opførelsen af pungdyret på listen over truede arter, siger landets miljøminister, Sussan Ley, fredag. Hun siger, at der er ved at blive udarbejdet planer for genopretninger af koalaernes habitat. En undersøgelse foretaget sidste år i delstaten New South Wales viste, at koalaen vil være udryddet der i 2050, hvis der ikke handles hurtigt og effektivt.

Undersøgelsen anslog, at naturbrandene i 2019-20 dræbte omkring 5000 koalaer, og at omkring 24 procent af artens habitat i New South Wales blev helt eller delvist ødelagt. - På kun et årti er koalaen gået fra ikke være opført på nogle lister til nu at være en truet art. Det er sket chokerende hurtigt, siger Stuart Blanch fra Verdensnaturfonden i landet, WWF-Australia. - Koalaen vil uddø, hvis der ikke kommer en ny stærk lovgivning og lokale initiativer for at beskytte deres hjem i skovene, understreger han.

Der lever også koalaer i delstaterne South Australia og Victoria, men antallet faldet over hele landet. - Australiens koalaer levede på et knivsblad allerede før naturbrandene i 2019-2020 på grund af skovrydninger, tørker, sygdomme, bilpåkørsler og hundeangreb, siger Josey Sharrad fra Den Internationale Fond for Dyrevelfærd.

- Vi skulle aldrig have tilladt den udvikling, som nu har bragt os i en situation, hvor vi risikerer at miste et nationalt ikon, siger han.

