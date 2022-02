Selv om der fysisk var meget langt mellem de to topmødedeltagere ved Kremls nærmest skrækindjagende lange spisebord for to, kom der i det mindste gang i dialogen.

På et godt fem timer langt møde mandag aften fremlagde Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, ideer, der ifølge værten Vladimir Putin kan lægge fundamentet for forhandlinger om en fredelig løsning af krisen omkring Ukraine.