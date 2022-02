Historiker: Dronningetitel til Camilla giver klarhed

- Der her skaffer nogle rene linjer i forhold til, hvad der kommer til at ske, siger han.

I anledning af, at dronning Elizabeth har siddet på tronen i 70 år, har hun skrevet et brev, hvor hun gør det klart, at hun ønsker, at Camilla skal få titlen Queen Consort, når Charles bliver konge.

Camillas kommende titel betyder hustru til den regerende konge.

Ifølge Lars Hovbakke er titlen formelt sammenlignelig med den titel danske dronning Margrethes afdøde mand, Prins Henrik, havde som prinsgemal.

- Der ligger det i titlen, at hun bliver officielt godkendt som hans ægtefælle, så hun kan deltage i de officielle pligter på samme måde, som prins Henrik kunne, da han var prinsgemal i Danmark, siger han.