Queen Consort er betegnelsen for en kvindelig ægtefælle til en konge. Dermed bliver hertuginden af Cornwall til dronning Camilla.

Det skriver dronningen i et brev i forbindelse med markeringen af sine 70 år på tronen søndag. Brevet er blevet offentliggjort af Buckingham Palace lørdag.

Dronning Elizabeth ønsker, at prins Charles’ hustru, Camilla, skal bære titlen Queen Consort, når han en dag bliver konge af Storbritannien.

Søndag runder dronning Elizabeth en særlig milepæl og kan fejre, at hun i 70 år har været dronning af Storbritannien.

I brevet skriver hun, at begivenheden har givet hende en pause til at reflektere over den loyalitet og kærlighed, som den britiske offentlighed har vist hende.

- Og når den tid kommer, at min søn Charles bliver konge, ved jeg, at I vil give ham og hans hustru, Camilla, den samme støtte, som I har givet mig.

- Og det er mit oprigtige ønske, når den tid kommer, at Camilla vil blive kendt som Queen Consort, idet hun fortsætter sin egen loyale tjeneste.