Et falsk overskæg, sorte briller og en kunstig næse i størrelse XXL var ikke nok til at narre paparazzi-fotograferne, da en pressesky prins Charles forsøgte at holde en skiferie i fred og ro i Klosters, Schweiz.

Episoden i 1980 udviklede sig til en harmløs vandrehistorie, fordi de tilstedeværende fotografer spillede med på spøgen og troppede op med røde næser og falske overskæg for at forevige ferien på et fælles billede.