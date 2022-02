Verdens første fuldelektriske passagerfly kan snart gå på vingerne

Men hvor planerne for mange foreløbig kun har været luftige skrivebordsplaner, så er det israelske firma Eviation nu kommet så langt, at verdens første fuldelektriske passagerfly snart kan blive taget i brug. En prototype med navnet ”Alice” og med plads til to piloter og ni passagerer vil således ifølge adm. direktør Omer Bar-Yohay i løbet af få uger kunne komme på vingerne med en batteriteknologi, der ligner en elbils.

»Ligesom med biler er problemet batteriteknologien. Det skyldes ikke mindst flyets vægt. Så snart vi har en bedre batteriteknologi, som jeg formoder vil komme om to eller tre år, så vil der for alvor blive produceret flere elektriske fly,« siger Ross Aimer, administrerende direktør for Aero Consulting Experts.

Ifølge industrieksperter er den største hindring for, at elektrisk flyvning bliver normen i passagerfly, batteriet.

”Alice” er i disse uger ved at gennemgå et omfattende testprogram i Arlington Municipal Airport nord for Seattle, hvor motoren, styringen, bremsningen og anti-udskridningen bliver afprøvet.

Den elektriske luftfart er under opbygning og udvikling blandt flere store selskaber. Nasa gav f.eks. 253 mio. dollars i september 2021 til GE Aviation og magniX for at sætte fut under teknologien inden 2035. Boeing investerer 450 millioner dollars i Wisk Aero, et selskab, der bygger et helt elektrisk passagerfly, og Airbus har arbejdet på sine egne elektriske luftfartplaner siden 2010. 12 fly af typen ”Alice” er i bestilling af det internationale fragtfirma DHL. De forventes at blive leveret i 2024. Disse fly, ud af DHL Express’ globale flåde på mere end 280 fly, er indstillet til at blive brugt som fragtfly på kortere distancer.

»Vores ambition er at yde et væsentligt bidrag til at reducere vores CO2-aftryk,« siger Mike Parra, adm. direktør for DHL Express America, i et interview med CNN Business.