Great Barrier Reef får ny økonomisk saltvandsindsprøjtning

Den australske regering vil de kommende år sætte yderligere en milliard dollar af til at hjælpe med at beskytte verdens største koralrev, Great Barrier Reef.

Det oplyser landets premierminister, Scott Morrison, fredag.

Beløbet i australske dollar svarer til cirka 4,7 milliarder danske kroner.

Udmeldingen om den finansielle indsprøjtning kommer, få måneder efter at det lykkedes den australske regering at forhindre koralrevet i at komme på FN’s liste over verdensarvområder, der er ”i fare”.