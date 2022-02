26/02/2022 KL. 10:00

Hans statue har skuet over Bruxelles i snart 100 år. Nu kan fortiden endelig have indhentet kolonikongen Leopold

Aktuelt portræt: For over 100 år siden vakte han vrede hos store kunstnere som Mark Twain og Arthur Conan Doyle. For to år siden blev han et hadeobjekt for Black Lives Matter-demonstranter. Nu anbefaler en ekspertgruppe at omsmelte en ikonisk og kontroversiel statue af Belgiens længst siddende monark, Kong Leopold II.