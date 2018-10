En »kæmpe fejl«: Saudi-Arabien kommer med nye oplysninger om mordet på Khashoggi​

Det var en »kæmpe fejl«, at journalisten Jamal Khashoggi blev myrdet.

Det siger den saudiske udenrigsminister Adel al-Jubeir, skriver CNN.

»Og fejlen blev kun gjort værre af forsøget på at dække over det. Det er selvfølgelig uacceptabelt for enhver regering,« lød det i interviewet.

Saudiarabisk minister: Vi ved ikke hvordan Khashoggi blev dræbt og hvor liget er

Situationen opstod, da »enkeltpersoner overskred deres beføjelser,« forklarede ministeren uden at uddybe nærmere.

Saudi-Arabien vil nu sørge for at »vende enhver sten« og »finde sandheden«.

»Vi vil straffe dem, der er ansvarlige for dette mord,« sagde Adel al-Jubeir.

De saudiske myndigheder ved ikke, præcis hvordan drabet foregik eller hvor liget befinder sig, oplyser udenrigsministeren.

Journalister og politikere: Saudi-Arabiens forklaring er »den værste dækhistorie nogensinde«

Den saudiske kronprins Mohammed bin Salman har ikke noget med sagen at gøre, lød det i interviewet.

Jamal Khasgoggi forsvandt på det saudiske konsulat i Istanbul den 2. oktober.

I første omgang forklarede Saudi-Arabien, at han havde forladt stedet samme dag.

Trump advarer mod at standse våbensalg til Saudi-Arabien

Natten til lørdag lød det imidlertid, at journalisten blev dræbt under et slagsmål mellem ham og folk på konsulatet.

Journalisten flygtede fra Saudi-Arabien til USA i 2017 og levede frem til sin forsvinden i eksil i USA. I forbindelse med et forestående bryllup var Khashoggi mødt op på konsulatet for at ordne nogle papirer.

Både kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman har været i telefonisk kontakt med sønnen til den dræbte Jamal Khashoggi og udtrykt deres kondolencer. Det rapporter saudiarabiske nyhedsbureau Saudi Press Agency (SPA) ifølge mediet Al Jazeera.