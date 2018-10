De politiske analytikere, journalister og kommentatorer, som for USA's største medier har dækket Jamal Khashoggis forsvinden, lægger ikke fingre imellem, når de lufter deres holdning til Saudi-Arabiens seneste forklaring.

Ifølge saudierne døde den kritiske journalist under et spontant opstået slagsmål inde på konsulatet, hvor han var inde for at hente nogle dokumenter, så han kunne gifte sig med sin tyrkiske forlovede.

Men forklaringen bliver over en bred kam mødt med løftede øjenbryn på de sociale medier og i klummer, analyser og deslige. Det er faktisk så godt som umuligt at finde en fremtrædende kommentator eller redaktør, som tror på saudiernes forklaring.

»Lad mig lige forstå det rigtigt: Saudierne, som oprindelig benægtede alt, erkendte lige, at Khashoggi rent faktisk blev dræbt under en "nævekamp" på deres konsulat? Er det virkelig den dækhistorie, de kan finde på efter 17 dage!?!,« skriver CNN's politiske analytiker David Axelrod på Twitter.

»Dette er den værste dækhistorie, jeg nogensinde har hørt. Hvor er liget?,« skriver Washington Posts chefredaktør Marty Baron.

Jamal Khashoggi var ansat på Washington Post som klummeskribent, og hans chef - avisens debatredaktør - mener, at Saudi-Arabiens forklaring er »nærmest fornærmende«.

Fremtrædende politikere fra Kongressen har allerede erklæret deres skepsis over for Saudi-Arabiens seneste forklaring og kræver handling fra USA.

»Det er en underdrivelse at sige, at jeg er skeptisk over for saudiernes seneste forklaring,« skriver den republikanske senator Lindsey Graham fra South Carolina, som tidligere har været positivt stemt over for Saudi-Arabien, men tidligere på ugen meldte ud, at USA bør sanktionere landet hårdt.

Også flere demokrater har stillet sig kritisk over for sagens udvikling.

»Det er slet ikke troværdigt, når man hævder, at Khashoggi blev dræbt, mens han kæmpede mod 15 mænd fra Saudi-Arabien. Hvis han kæmpede, var det for sit liv. Kongeriget må blive draget til ansvar. Hvis ikke af USA's regering, så af Kongressen,« skriver demokraten Adam Schiff fra Californien, der har siddet i Kongressen siden 2001 og er leder af demokraterne i Kongressens efterretningskomité.

Senator Richard Blumenthal skriver på Twitter, at Saudi-Arabiens handlinger »fortsat strider imod al sund fornuft« og kræver, at FN påbegynder sin egen undersøgelse af forløbet.

USA's præsident Donald Trump har kaldt drabet på Khashoggi for »uacceptabelt« og meddelt, at man vil overveje, hvilke skridt der skal tages mod saudierne. Præsidenten har samtidig åbent forklaret, at USA har stærke økonomiske interesser i Saudi-Arabien, hvilket kan påvirke eventuelle sanktioner.

Saudi-Arabien er en af verdens største olieproducenter og har tidligere truet med at hæve olieprisen markant, hvis USA indfører økonomiske sanktioner mod landet.