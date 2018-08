Tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan er død

Tidligere generalsekretær for FN Kofi Annan er død, 80 år gammel.

Det skriver BBC lørdag efter informationer fra unavngivne internationale diplomater.

Annan arbejdede næsten hele sit voksenliv i FN-systemet og blev den første sorte afrikanske leder for organisationen. Han var generalsekretær fra 1997 til 2006.

Han blev i 2001 genvalgt til en ny femårsperiode i spidsen for FN, hvilket antydede hans popularitet.

Samme år modtog FN og han Nobels fredspris.

Den tidligere generalsekretær opnåede i sin tid som leder af FN at sætte fokus på menneskerettigheder, opstille de såkaldte millennium-mål for udvikling og at gøre fremskridt i kampen mod sygdomme som aids og malaria.