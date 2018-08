Fakta: Det arbejder FN's generalsekretær med

Den tidligere generalsekretær for FN Kofi Annan døde lørdag, 80 år gammel. Han nåede at være generalsekretær for FN i to perioder fra 1997 til 2006.

Her kan du læse mere om, hvad arbejdet som generalsekretær for FN indebærer:

Generalsekretæren står for at lede FN-sekretariatet, men det er også generalsekretærens opgave at være hele organisationens talsmand.

Som den eneste i FN-sekretariatet har generalsekretæren en politisk stemme. Generalsekretæren kan henvise til forskellige problematikker eller konflikter, som vedkommende mener, at der er vigtigt, at FN forholder sig til. Det kan eksempelvis være klimaspørgsmål.

Generalsekretæren skal udtale sig på hele FN's vegne og dermed på vegne af alle medlemslandene. Derfor er det ofte ukontroversielle og tidligere udsendte politikere, der bliver valgt.

Generalsekretæren bliver udnævnt for en periode på fem år af generalforsamlingen efter vurdering og anbefaling fra FN's Sikkerhedsråd.

Ofte sidder generalsekretæren i to perioder.

Den nuværende generalsekretær er den portugisiske António Guterres, der har siddet på posten siden 2017.

Kilde: Faktalink.