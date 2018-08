USA advarer mod Ruslands nye rumvåben

Ruslands jagt på forsvarsvåben til rumangreb er »foruroligende«, og det er »endnu et bevis på«, at russernes handlinger ikke stemmer overens med deres ord.



Sådan lød det tirsdag fra Yleem D.S. Poblete, USA's assisterende statssekretær for Våbenkontrol, Verifikation og Compliance, på FN's nedrustningskonference i Genéve, hvor en ny traktat for at forhindre et våbenkapløb i det ydre rum var på dagsordenen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den amerikanske statssekretær præsenterede Ruslands præsident, Vladimir Putin, i foråret »seks nye store offensive våbensystemer«, hvoraf et af dem var et militært mobilt lasersystem, der kan nedskyde satellitter i rummet.

Gjorde Ruslands ambassade nar af Trumps kampagne om nyt rumstyrke-logo?

Poblete henviste ifølge nyhedsbureauet desuden til en såkaldt rumteknologisk kontrolenhed, som skulle være blevet »placeret i rummet« og have en »meget unormal adfærd« sammenlignet med andre russiske rumaktiviteter.

»Det (Ruslands jagt på rumvåben) er foruroligende, når man tager Ruslands nylige mønster af ondartet opførsel i betragtning,« udtalte hun ifølge Reuters.



Udbredelse af kontrolenheden skulle være blevet annonceret af det russiske forsvarsministerium i oktober i fjor, tilføjede hun.

Anklagerne blev dog pure afvist under FN-konferencen af Alexander Deyneko, en højtstående russisk diplomat, der mente, at det var »de samme ubegrundede latterlige beskyldninger baseret på mistanker, på antagelser osv.«.

Den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, udtalte desuden under konferencens første del tilbage i februar, at det var en prioritet at forhindre våbenkapløbet i det ydre rum i overensstemmelse med Ruslands fælles udkast til en traktat med Kina, der blev udformet for et årti siden, skriver Reuters.

USA vil skabe hærens sjette værn: Rumhæren

USA meldte for få uger siden ud, at det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, er klar med en plan for et nyt militært værn, som skal håndtere militære konflikter i rummet.

»Fred skabes kun gennem styrke. I det ydre rum vil United States Space Force (værnets navn, red.) skabe styrke i de kommende år,« udtalte Mike Spence, USA's vicepræsident, i forbindelse med præsentationen af tiltaget.

Der vil ifølge vicepræsidenten blive afsat otte mia. dollars - svarende til 58 mia. kr - over fem år til rumværnet, der skal skabe »amerikansk dominans i rummet«