Gjorde Ruslands ambassade nar af Trumps kampagne om nyt rumstyrke-logo?

SAN FRANCISCO

Gjorde den russiske ambassade i Washington nar af præsident Donald Trumps kampagne, hvor han har bedt sin vælgerbase hjælpe med at vælge et logo for at fejre USA’s nye rumstyrke?

Det mener flere amerikanske medier, efter at ambassaden fredag sendte et tweet ud med følgende tekst: »Godmorgen, rumstyrker« I tweetet var der et grafisk billede af en raket foran det russiske flag og under det et link til en hjemmeside om Ruslands eget rumprogram.

Tweetet fik CNN til at skrive: »Hånet i rummet: Ruslands ambassade gør nar af USA’s nye styrke.« The Hill, Politio og en stribe andre medier nåede frem til lignende konklusioner.

Meldingen kommer nemlig blot dagen efter, at vicepræsident Mike Pence torsdag afslørede planerne for det nye særskilte, amerikanske rumforsvarsprogram. Her advarede han også imod, at Rusland og Kina allerede er ved at udvikle våben på området, herunder anti-satellitvåben, lasere og hypersoniske missiler, som kan true USA.

USA vil skabe hærens sjette værn: Rumhæren

For at markere dette, sendte Trumps 2020 præsidentkampagne blot timer efter Pences præsentation en mail ud til sin vælgerbase og bad dem stemme om det bedste logo.

»For at fejre Trumps store meddelelse, vil vores kampagne sælge nye produkter. Men først skal vi have taget en beslutning om, hvilket logo vi skal bruge for at fejre Trumps nye rumstyrke, og han ønsker, at du er med til at beslutte det,« lød det i mailen fra kampagnechef, Brad Parscale.

Nogle af de seks forslag, som modtagere af mailen kan stemme på, har visse ligheder med det logo, som den russiske ambassade sendte ud.

En screenshot fra en email, som Donald Trumps 2020 præsidentkampagne har sendt ud til støtter. Kampagnen vil have støtter til at vælge et logo, som så skal bruges til en produktserie, som skal sælges for at fejre Trumps nye rumstyrke.

Fredag var imidlertid også dagen, hvor Rusland selv officielt fejrer sin egne rumstyrke, der blev oprettet i 1992. I virkeligheden var det formentlig dette, som tweetet fra den russiske ambassade markerede. Rusland har også særlige dage, hvor det fejrer sin flåde, sit flyvevåben og andre enheder i landets forsvar.

USA’s nye rumstyrke skal efter planen være på benene fra 2020. Den skal fungere som en særskilt forsvarsstyrke på linje med flyvevåbnet, flåden og militæret, marinekorpset og kystvagten. Sidst USA oprettede en ny, særskilt forsvarsenhed var i 1947.