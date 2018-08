Hvad er det, der er så specielt ved Bermudatrekanten? Nu mener forskere at have fundet svaret

Det er et område, der har kostet nogenlunde ligeså mange menneskeliv, som det har skabt frygtindgydende myter.

Nu mener en gruppe forskere at have fundet svaret på mysteriet bag Bermuda-trekanten, der er området mellem Florida, Bermuda og Puerto Rico i Atlanterhavet.

I en dokumentar på den britiske tv-station Channel 5, "The Bermuda Triangle Enigma", forklarer eksperterne fra University of Southampton, at der ligger en ganske naturlig årsag bag de over 1000 tabte menneskeliv i løbet af de seneste 100 år.

»Der er storme fra syd og nord, der mødes. Og hvis der kommer en storm mere fra Florida, kan det danne en potentiel dødelig formation af ekstreme bølger,« siger dr. Simon Boxall fra det oceanografiske center ved University of Southampton.

Forskerne har brugt en indendørs simulator til at godtgøre, at store bølger kan have forårsaget skibsforlis som det, der i 1918 dræbte flere hundrede mennesker ombord på USS Cyclops.

Tidligere har verdens største rumfartsorganisation, Nasa, og forskningsorganisationen USGS slået fast, at der ikke er grund til at antage, at der skulle være noget mystisk eller usædvanligt i området, der skulle forårsage flere ulykker end andre steder.